NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 8,25 USD zu. Bei 8,27 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 8,01 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 79.824 NIO-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2022 auf bis zu 24,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 194,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,34 USD am 03.05.2023. Mit Abgaben von 11,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.03.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.06.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 29.05.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -7,049 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com