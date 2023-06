NIO Aktie News: NIO legt am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel NIO 9,30 EUR

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 9,29 EUR zu. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,92 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 109.959 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 23,48 EUR erreichte der Titel am 28.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 60,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 6,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 29,76 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 09.06.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY gegenüber -0,79 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 10.676,47 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.910,59 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.09.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,834 CNY je NIO-Aktie.

