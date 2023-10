NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 7,91 EUR nach.

Die NIO-Aktie wies um 11:53 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 7,91 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 7,88 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,99 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 22.514 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. 84,44 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,53 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 17,46 Prozent sinken.

Am 29.08.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,596 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

