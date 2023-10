NIO Aktie News: NIO gibt am Montagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,41 USD abwärts.

Die NIO-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 8,41 USD abwärts. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,25 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 736.861 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,27 Prozent. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,77 Prozent.

Am 29.08.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.771,70 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,596 CNY ausweisen wird.

