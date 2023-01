NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 10,53 EUR

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 10,51 EUR. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 10,38 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,41 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 2.718 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 27,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 61,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 10.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,11 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 13.002,10 CNY gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,594 CNY je Aktie ausweisen dürften.

