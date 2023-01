NIO Aktie News: NIO gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel NIO 10,49 EUR

Das Papier von NIO befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,3 Prozent auf 10,41 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,25 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 10,41 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 7.671 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,15 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,05 Prozent.

Am 10.11.2022 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 13.002,10 CNY gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -6,594 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

