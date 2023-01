NIO Aktie News: NIO am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel NIO 10,44 EUR

Die NIO-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 10,53 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 10,41 EUR. Bei 10,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 300 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2022 auf bis zu 27,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 61,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.002,10 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.805,30 CNY umgesetzt worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -6,594 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

