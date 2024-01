NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 6,32 USD.

Die NIO-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 6,32 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 6,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,21 USD. Zuletzt wurden via New York 2.442.557 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,17 USD) erklomm das Papier am 05.08.2023. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 60,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,12 USD fiel das Papier am 17.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.12.2023. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,64 Prozent auf 19.066,55 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -10,800 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

