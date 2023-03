NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 8,00 EUR

Das Papier von NIO befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 8,00 EUR ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 7,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,03 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 18.939 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 65,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,53 Prozent.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.805,30 CNY eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.05.2023 veröffentlicht. NIO dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,240 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

