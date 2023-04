NIO Aktie News: NIO am Montagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel NIO 8,71 EUR

Um 12:01 Uhr sprang die NIO-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 8,71 EUR zu. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,81 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 8,72 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.371 Stück gehandelt.

Am 28.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,90 Prozent. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,42 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.900,74 CNY umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,189 CNY je NIO-Aktie belaufen.

