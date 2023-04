NIO Aktie News: NIO tendiert am Montagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel NIO 8,74 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 2,0 Prozent auf 9,26 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,45 USD. Bei 9,08 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten 46.842 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 24,29 USD markierte der Titel am 28.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 61,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,04 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.03.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.063,50 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

