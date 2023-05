NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,30 EUR

Die NIO-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:41 Uhr um 0,9 Prozent auf 7,24 EUR ab. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,15 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,38 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 22.709 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 224,31 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 6,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 7,67 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.900,74 CNY umsetzen können.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.06.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 29.05.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,049 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

