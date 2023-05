NIO Aktie News: NIO am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,17 EUR

Die NIO-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 7,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 7,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 58.111 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2022 auf bis zu 24,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 207,47 Prozent Luft nach oben. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,09 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.03.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.06.2023 erwartet. Am 29.05.2024 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,049 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

