NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 11,57 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 11,57 USD zu. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,90 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.856.159 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,73 USD) erklomm das Papier am 16.09.2022. 96,46 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 39,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 09.06.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,51 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,79 CNY in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.676,47 CNY umgesetzt, gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 29.08.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -8,886 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

