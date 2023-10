NIO Aktie News: NIO am Mittag mit Kursabschlägen

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 8,01 EUR abwärts.

Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:41 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 8,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 7,98 EUR. Bei 8,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.669 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 14,58 EUR. 82,14 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,53 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 22,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 29.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -1,34 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel hatte NIO 10.292,36 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,596 CNY je Aktie ausweisen dürften.

