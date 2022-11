NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 10,12 EUR

Das Papier von NIO gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 9,80 EUR abwärts. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 9,63 EUR. Mit einem Wert von 10,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.263 NIO-Aktien.

Am 23.11.2021 markierte das Papier bei 38,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 74,21 Prozent zulegen. Bei 8,60 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 13,95 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 10.11.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.002,10 CNY – ein Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,241 CNY je NIO-Aktie.

