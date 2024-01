NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Donnerstagvormittag

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 6,31 USD abwärts.

Das Papier von NIO befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 3,6 Prozent auf 6,31 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 6,13 USD. Bei 6,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 76.331 NIO-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,16 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 156,10 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2024 bei 6,13 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.12.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.066,55 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,800 CNY je NIO-Aktie belaufen.

