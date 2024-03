Blick auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Plus

18.03.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 5,66 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,66 USD nach oben. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 5,86 USD. Mit einem Wert von 5,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.848.710 NIO-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,17 USD) erklomm das Papier am 05.08.2023. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 185,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,79 USD ab. Abschläge von 15,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 05.03.2024. Das EPS lag bei -2,81 CNY. Ein Jahr zuvor waren -3,07 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 17.103,18 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 16.063,50 CNY umsetzen können. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.05.2024 veröffentlicht. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,017 CNY je NIO-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Tesla-Konkurrent NIO kommt bei Entwicklung besserer Batterien voran - Aktie profitiert nicht NIO-Aktie dennoch erholt: NIO bleibt trotz steigenden Erlösen tief in den roten Zahlen Schwache China-Verkäufe Teslas lasten auf Aktien von BYD, NIO & Co.

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com