NIO Aktie News: NIO am Mittag mit Abschlägen

Um 12:02 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 8,87 EUR ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,81 EUR nach. Bei 8,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.540 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 23,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 62,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 20,60 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,07 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.063,50 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.900,74 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,189 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

