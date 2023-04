NIO Aktie News: NIO am Vormittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel NIO 8,95 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 5,9 Prozent auf 9,81 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 10,02 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,53 USD. Zuletzt wurden via AMEX 106.259 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,29 USD. Dieser Kurs wurde am 28.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,63 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (8,04 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,03 Prozent.

Am 01.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.900,74 CNY umsetzen können.

Am 31.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -7,189 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

