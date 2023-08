NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 11,04 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,0 Prozent auf 11,04 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 10,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.649.111 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,73 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 105,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 36,59 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 09.06.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 29.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NIO rechnen Experten am 24.09.2024.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -8,886 CNY je Aktie ausweisen dürften.

