NIO Aktie News: NIO am Vormittag schwächer

Die Aktie von NIO gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 10,31 EUR nach.

Um 09:21 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 10,31 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 10,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,45 EUR. Zuletzt wechselten 62.292 NIO-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,64 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 6,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.676,47 CNY im Vergleich zu 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 29.08.2023 erwartet. NIO dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.09.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,886 CNY je NIO-Aktie stehen.

