NIO Aktie News: NIO tendiert am Montagmittag südwärts

Die Aktie von NIO gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,43 USD ab.

Die NIO-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:03 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 10,43 USD. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,43 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.171 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.08.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.771,70 CNY – das entspricht einem Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.09.2024 dürfte NIO die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,045 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

