NIO Aktie News: NIO am Montagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NIO. Im London-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 06:17 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 10,51 USD. Bei 10,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 77.771 NIO-Aktien.

Am 29.08.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,34 CNY je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte NIO möglicherweise am 24.09.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --9,982 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

