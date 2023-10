NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 8,03 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:50 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,03 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,08 EUR. Zuletzt wechselten 23.818 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,57 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,74 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.771,70 CNY – eine Minderung von 14,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.292,36 CNY eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -10,596 CNY je Aktie aus.

