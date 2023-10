NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 8,28 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 8,28 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 8,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 641.207 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (7,00 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,41 Prozent.

NIO gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,34 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.292,36 CNY US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,596 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Chinesische Verkaufszahlen von Tesla gehen im dritten Quartal deutlich zurück

Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien

NYSE-Titel NIO-Aktie dennoch tiefer: NIO erreicht in Q3 neuen Auslieferungsrekord