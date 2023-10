NIO Aktie News: NIO am Mittwochvormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 8,53 USD.

Die NIO-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 8,53 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 8,65 USD zu. Bei 8,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.281 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 7,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Am 29.08.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -1,34 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.292,36 CNY gelegen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,596 CNY je NIO-Aktie belaufen.

