NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von NIO

Die NIO-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 10,11 EUR nach. Die NIO-Aktie sank bis auf 10,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.657 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,50 EUR. 63,24 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 10.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,11 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.002,10 CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.805,30 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -6,603 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

