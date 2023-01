NIO Aktie News: NIO tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel NIO 10,14 EUR

Die NIO-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,12 EUR an der Tafel. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,18 EUR aus. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 10,12 EUR. Mit einem Wert von 10,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.056 NIO-Aktien.

Am 20.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 63,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Am 10.11.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.002,10 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -6,603 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

