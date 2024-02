Blick auf NIO-Kurs

NIO Aktie News: NIO am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

19.02.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 6,14 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 6,14 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 6,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,24 USD. Zuletzt wechselten 5.101.999 NIO-Aktien den Besitzer. Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 163,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 15,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2022 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 05.12.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.066,55 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden waren. Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,595 CNY je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net