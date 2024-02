NIO Aktie News: NIO am Montagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 6,14 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,14 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 6,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,24 USD. Bisher wurden heute 5.101.999 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 163,36 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,30 USD am 06.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,68 Prozent.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 05.12.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.066,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,595 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

