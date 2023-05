NIO Aktie News: NIO am Freitagvormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,31 EUR

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 2,3 Prozent auf 7,85 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 7,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,94 USD. Bisher wurden heute 65.777 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 24,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 209,62 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 6,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 01.03.2023 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.06.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 29.05.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,049 CNY je NIO-Aktie.

