NIO Aktie News: NIO am Montagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von NIO legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,8 Prozent auf 20,18 EUR. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 20,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,81 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 373 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2021 auf bis zu 38,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 47,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (11,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 07.09.2022 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,42 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.292,36 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.448,05 CNY in den Büchern standen.

Die NIO-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.09.2023.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -4,450 CNY je Aktie ausweisen dürften.

