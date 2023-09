NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 9,98 USD abwärts.

Das Papier von NIO gab in der London-Sitzung ab. Um 09:49 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 9,98 USD abwärts. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,96 USD. Zuletzt wechselten via London 87.343 NIO-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 29.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.771,70 CNY – das entspricht einem Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.09.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,146 CNY ausweisen wird.

