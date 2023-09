NIO Aktie News: NIO verliert am Dienstagnachmittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 10,8 Prozent auf 9,20 USD nach.

Die NIO-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 10,8 Prozent auf 9,20 USD abwärts. Bei 9,19 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 3.766.253 Stück.

Am 20.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 20,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 127,95 Prozent Luft nach oben. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 29.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.771,70 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.09.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,146 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

