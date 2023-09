NIO Aktie News: NIO am Vormittag im Tiefenrausch

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der NIO-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,1 Prozent auf 9,81 USD.

Die Aktie verlor um 08:48 Uhr in der London-Sitzung 6,1 Prozent auf 9,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,96 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 62.910 Aktien.

Am 29.08.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -3,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1,34 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.09.2024.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -10,146 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

