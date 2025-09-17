DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.166 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,64 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Kursverlauf

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

19.09.25 16:10 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,42 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,26 EUR -0,02 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 7,42 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 7,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,59 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.490.745 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,96 Prozent. Bei 3,03 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 145,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,172 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

