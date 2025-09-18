NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Freitagabend auf rotes Terrain

NIO im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 7,36 USD abwärts.

Die NIO-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 7,36 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,59 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.755.164 Stück gehandelt.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,80 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 02.09.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,172 CNY je NIO-Aktie.

