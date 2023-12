NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 8,72 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 8,72 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 8,78 USD. Bei 8,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 2.174.783 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 46,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 05.12.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,11 CNY je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 19.066,55 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,026 CNY einfahren.

