NIO Aktie News: Hausse bei NIO am Vormittag

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 8,36 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 8,36 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 8,62 USD. Bei 8,58 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 106.518 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. 93,42 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 16,10 Prozent wieder erreichen.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 19.066,55 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 13.002,10 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -11,026 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

