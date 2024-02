Blick auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag tiefer

20.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 5,88 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 4,3 Prozent auf 5,88 USD ab. Bei 5,83 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,85 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.265.481 NIO-Aktien den Besitzer. Bei 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 175,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (5,30 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 9,79 Prozent Luft nach unten. Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. NIO veröffentlichte am 05.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 19.066,55 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 13.002,10 CNY umsetzen können. Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,595 CNY je NIO-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Chef Elon Musk zum überbewertetsten CEO gewählt Konkurrenzkampf zwischen Tesla und BYD: BYD-Manager erwartet "Eliminierung" von Rivalen in zwei bis drei Jahren NASDAQ-Titel NIO-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent NIO stellt Vorstand neu auf

