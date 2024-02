NIO Aktie News: NIO am Dienstagvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 6,14 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die NIO-Papiere um 22:15 Uhr 0,8 Prozent. Bei 6,29 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.610 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. Gewinne von 163,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 13,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

NIO gewährte am 05.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.066,55 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.002,10 CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 21.03.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,595 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Chef Elon Musk zum überbewertetsten CEO gewählt

Konkurrenzkampf zwischen Tesla und BYD: BYD-Manager erwartet "Eliminierung" von Rivalen in zwei bis drei Jahren

NASDAQ-Titel NIO-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent NIO stellt Vorstand neu auf