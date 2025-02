Aktie im Fokus

NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag höher

20.02.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,46 USD zu.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 4,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 4,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.499.718 NIO-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Gewinne von 71,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 3,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 23,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 20.11.2024 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,37 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent verringert. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,614 CNY je NIO-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie 10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co. Tesla und BYD wollen die Lager leer bekommen: Zahlreiche Jahresend-Aktionen

