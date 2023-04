NIO Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von NIO

Aktien in diesem Artikel NIO 7,82 EUR

Um 11:59 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 7,87 EUR ab. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 7,83 EUR ein. Bei 8,01 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 87.272 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,50 Prozent. Bei einem Wert von 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.03.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 31.05.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

