NIO Aktie News: NIO am Mittag schwächer

NIO im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 9,42 EUR ab.

Die NIO-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 1,3 Prozent auf 9,42 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 9,36 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 9,45 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.994 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 22,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 140,34 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,53 EUR. Abschläge von 30,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO ließ sich am 09.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,51 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10.676,47 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.910,59 CNY umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -8,820 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

