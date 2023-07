NIO Aktie News: NIO am Donnerstagvormittag mit Kursplus

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 10,66 USD.

Die NIO-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 10,66 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 11,07 USD. Bei 10,65 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 44.814 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,67 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,66 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 7,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,24 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,79 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.676,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte NIO am 26.09.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,820 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

