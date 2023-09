NIO Aktie News: NIO am Mittag gefragt

So bewegt sich NIO

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 8,26 EUR zu.

Um 12:01 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 8,26 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 8,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,05 EUR. Bisher wurden heute 102.456 NIO-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 154,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 6,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 26,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 29.08.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NIO rechnen Experten am 24.09.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,147 CNY je NIO-Aktie.

