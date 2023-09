NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Blick auf NIO-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 8,82 USD zu.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 8,82 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.849.923 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 20,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2022). Gewinne von 137,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 25,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8.771,70 CNY in den Büchern – ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 10.292,36 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.09.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,147 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie an der NASDAQ zweistellig unter Druck: NIO will vorrangige Wandelanleihen im Milliardenwert platzieren

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern