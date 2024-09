NIO Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von NIO

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,38 USD abwärts.

Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 5,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,33 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,39 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 2.057.111 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,57 USD. Dieser Kurs wurde am 29.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,88 Prozent. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 32,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 05.09.2024 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,41 Mrd. USD – ein Plus von 92,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NIO am 06.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,956 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

