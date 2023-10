NIO Aktie News: NIO büßt am Vormittag ein

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 7,69 USD ab.

Die NIO-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 7,69 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 7,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,75 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 60.257 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,16 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 52,44 Prozent niedriger. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,01 USD ab. Mit einem Kursverlust von 8,78 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.08.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,34 CNY erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 8.771,70 CNY in den Büchern – ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 10.292,36 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,596 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Chinesische Verkaufszahlen von Tesla gehen im dritten Quartal deutlich zurück

Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien

NYSE-Titel NIO-Aktie dennoch tiefer: NIO erreicht in Q3 neuen Auslieferungsrekord